Берлин, 26 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Сложившаяся в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Германии является настолько серьезной, какой она не была до этого за все время пандемии. Об этом 26 ноября заявил на пресс-конференции в Берлине и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ситуация драматически серьезная, настолько серьезна, как никогда за пандемию», — сказал он, добавив, что за все время эпидемии в стране от нового заболевания скончались свыше 10 тыс. человек.

Также Шпан рассказал, что из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Германии властям страны пришлось переместить из одних регионов в другие свыше 100 пациентов в отделения интенсивной терапии.

«Тот, кто считает, что эта волна затрагивает только Баварию и Саксонию, заблуждается. Число (социальных) контактов нужно сократить», — добавил глав минздрава ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Германии было выявлено 76 414 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.