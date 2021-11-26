Москва, , 13:18 — REGNUM Минтруд представит на заседании российской трехсторонней комиссии новый подход к оценке бедности в стране. Как заявил 26 ноября экономист Пётр Заборцев, сложно комментировать эти предложения без иронии. «Если коротко, то Минтруд будучи не в силах снизить фактический уровень бедности, делает методологическую «закладку», чтобы уровень бедности сокращался сам собой. Полагаю, что это главная цель методологических изменений», — прокомментировал ИА REGNUM предприниматель.

Бедность Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, если с расчетом прожиточного минимума на основе медианного дохода больших вопросов нет, так Минтруд будет определять, кому помогать. Уровень бедности при таких расчетах не сократить, но всегда можно определить кому нужно помогать.

«А вот ко второму показателю для определения уровня бедности и оценки его динамики вопросы очень большие. Минтруд предлагает брать расчет прожиточного минимума за 4 квартал 2020 года и корректировать его поквартально на индекс потребительских цен. И по этому показателю определять динамику бедности в стране», — отметил эксперт.

По его мнению, во-первых, структура потребления бедных сильно отличается от средней структуры потребления в экономике. Использовать общий индекс потребительских цен, значит полностью не учитывать актуальную структуру потребления бедных.

«Более того, такой подход будет занижать уровень бедности. Причем, чем дольше мы будем так считать, тем больше уровень бедности будет занижаться. Причина этого в том, что цены на продукты из потребительской корзины наименее обеспеченных россиян растут значительно быстрее общего индекса потребительских цен. И если сегодня Росстат заявляет о чуть более 8% потребительской инфляции, то актуальный рост цен, например, на некоторые популярные продукты питания составляет десятки процентов», — пояснил экономист.

Во-вторых, как уточнил Заборцев, структура потребления наименее обеспеченных слоев постоянно меняется и это требует учёта. «Нельзя взять структуру 4 квартала 2020 года и держать её неизменной. Через некоторое время показатель уровня бедности превратится в «вещь в себе», полностью оторванной от реальности. Но может быть, именно это Минтруду и нужно», — добавил он.