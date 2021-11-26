Цхинвал, , 13:16 — REGNUM В Южной Осетии 26 ноября состоялась торжественная церемония запуска резервной линии электро-передачи (ЛЭП), идущей из России через Рокский туннель. Об этом сообщает агентство «Рес».

Южная Осетия и Россия

По данным журналистов, кнопку запуска нажали президент республики Анатолий Бибилов, замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев и глава управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

«Вы не представляете, как это важно для каждого жителя ЮО, ведь отключение электроэнергии даже на два три часа в любой республике становится чрезвычайным положением. А когда речь идет о днях, неделях, то мы понимаем, в каком состоянии все эти годы жила республика», — сказал на церемонии Бибилов.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в проекте, и отметил, что для проведения резервной ЛЭП потребовалось решить ряд сложных технических решений. Президент подчеркнул стратегическую важность новой линии для Южной Осетии.

Напомним, ранее единственной линией, идущей из России в Южную Осетию была ЛЭП «Северный портал — Дзау», которая проходит через горы. Провода там периодически обрываются из-за сложных метеоусловий, а население республики оставалось без света до устранения аварии. На строительство резервной линии было потрачено 1,7 млрд из фонда российской инвестпрограммы содействия развитию Южной Осетии.