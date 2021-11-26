26 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Европейские правозащитники обсудили проблему насилия над женщинами и о равном доступе граждан к правосудию. Этим вопросам были посвящены два мероприятия, прошедшие на прошлой неделе в Женеве и Варшаве.

Дмитрий Наумов, , 13:45 — REGNUM В польской столице прошёл семинар по теме «Предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин и девочек». Российский правозащитник, директор Межрегиональной общественной организации «За демократию и права человека», координатор Группы информации по преступлениям против личности Максим Вилков поднял вопрос о насилии над женщинами на востоке Украины, в частности, на территориях неподконтрольных официальным киевским властям — в Донецкой и Луганской народных республиках, во время острой фазы вооружённого гражданского противостояния. Характерно и показательно, что эта проблема была поднята именно российским правозащитником. Украинских же борцов за права человека, особенно тех, что созвучны господствующей постмайданной парадигме, эта проблематика интересует мало.

Война на Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе острой фазы конфликта в 2014—2015 годах десятки женщин подверглись незаконному аресту, похищению насилию, они содержались в нечеловеческих условиях незаконных тюрем в местах расположения вооруженных частей Украины, в секретных тюрьмах СБУ, в частности, в Харькове, через которую в данный период прошло более трех тысяч человек, — заявил правозащитник. — Жертвы преступлений, проживающие сейчас на территории непризнанных республик, не могут искать правосудия на Украине. Причина — банальный страх за свою безопасность. В результате они вынуждены искать справедливости в международных органах — В ЕСПЧ и Международном уголовном суде».

«На протяжении последних пяти лет наша организация, совместно с общественными правозащитными организациями из ДНР и ЛНР подали более 800 заявлений о преступлениях совершенных членами украинских вооруженных формирований. Однако до сих пор ни одно из них не принято к рассмотрению, исходя из формального повода «неисчерпанности возможностей национальной правоохранительной системы», — сообщил Максим Вилков. Вряд ли в ЕСПЧ и МУС не понимают, что у жертв насилия, живущих в народных республиках, нет возможности испить до дна чашу украинского правосудия.

Украинские правоохранители крайне неохотно возбуждают дела в отношении военнослужащих ВСУ и членов добровольческих формирований, считает Вилков. А те, которым всё же дают формальный ход, годами доводятся до суда. За это время лица, причастные к преступлениям, успевают попасть под амнистию. В результате зло остаётся безнаказанным, а принцип верховенства права умножается на ноль. Кроме того, многие виновные в преступлениях продолжают нести службу и делать карьеру в рядах ВСУ и прочих силовых ведомств Украины.

Подразделение ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Правозащитник рекомендовал Европейскому совету по правам человека и Международному уголовному суду принять к рассмотрению жалобы в отношении представителей украинских вооружённых формирований. А органам ОБСЕ обратить наконец-то своё внимание на насилие, которое совершалось и совершается украинскими силовиками в отношении женщин, проживающих в том числе и на неподконтрольных Киеву территориях. Последует ли какая-либо содержательная реакция со стороны этих уважаемых международных организаций?

Но женщинами тема насилия на востоке Украины, конечно, не исчерпывается. На женевском «Форуме по вопросам прав человека, демократии и верховенства права» организованном Советом по правам человека ООН, как раз и обсуждались вопросы о равенстве перед судами и о равном доступе к правосудию. Именно этих базовых прав оказались лишены жители неподконтрольных Киеву республик Донбасса и Луганска. Которых Киев на словах считает своими гражданами, но по факту обращается как с людьми второго сорта.