Варшава, 26 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 26 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Pixabay.com Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 26 735 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умер 421 человек.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 455 265 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 82 566. В больницах по состоянию на 26 ноября находятся 20 698 пациентов с COVID-19. Из них 1 887 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.