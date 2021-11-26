Москва, 26 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Москве не происходит радикального увеличения количества автомобилей из-за развития системы общественного транспорта и платным парковкам. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Собянин рассказал, что в число машин в городе становится больше, но радикально эти цифры не увеличиваются. Ежедневно на дороги выезжают от 3 до 3,5 млн автомобилей. При нагрузке 3,8 автомобилей появляются девятибалльные пробки.

«Почему при увеличении общего парка где-то на 1,5 миллиона за последние годы этих машин на дорогах нет? Потому что развивается общественный транспорт, платная парковка. Это создает другую мотивацию у людей», — сказал московский мэр.

Однако, по его словам, машин в Москве всё равно много и требуется развитие автодорожной сети.