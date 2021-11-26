Чита, , 13:09 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Шахта hangela

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«С большой скорбью забайкальцы приняли сообщение о трагедии на шахте «Листвяжная». От лица всего края выражаю соболезнования родственникам и близким погибших, всем кемеровчанам — наши мысли и чувства сегодня вместе с вами», — сказал Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, на момент взрыва в шахте находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек, 45 из них погибли. Спасатель Заковряшин Александр найден живым

В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

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