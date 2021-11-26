Всеволожск, Ленинградская область, , 13:23 — REGNUM В Ленинградской области задержали похитителя тонны крымской лаванды, который с 2019 года числился в федеральном розыске. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сухая лаванда Елена Молчанова © ИА REGNUM

Задержать 29-летнего жителя Крыма удалось 25 ноября около 10:00 мск у дома 4 по улице Московская в городе Всеволожск Ленобласти. С июля 2019 года мужчина числился в федеральном розыске, так как был обвинен в хищении в Симферополе урожая лаванды весом более тонны.

«Как скрывающийся от следствия мужчина был объявлен в федеральный розыск», — уточнили в полиции.

В настоящее время обвиняемый помещен в изолятор временного содержания для последующей передачи полиции Республики Крым.