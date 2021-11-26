Москва, , 13:07 — REGNUM Увеличить размер налогового вычета при покупке жилья за каждого ребенка предложил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Прошу поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера налогового вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая его размер на миллион рублей за каждого ребенка», — цитирует RT письмо Сухарева на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Депутат предложил увеличивать размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей (из которых можно вернуть 13% НДФЛ) за каждого ребенка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время каждый работающий гражданин имеет право один раз при приобретении жилья воспользоваться имущественным вычетом до 2 млн рублей и вернуть с этой суммы в семейный бюджет 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ.

В августе 2021 года депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета со 120 тыс. рублей до 360 тыс. рублей.

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