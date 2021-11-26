Москва, 26 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Увеличить размер налогового вычета при покупке жилья за каждого ребенка предложил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Прошу поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера налогового вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая его размер на миллион рублей за каждого ребенка», — цитирует RT письмо Сухарева на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Депутат предложил увеличивать размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей (из которых можно вернуть 13% НДФЛ) за каждого ребенка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время каждый работающий гражданин имеет право один раз при приобретении жилья воспользоваться имущественным вычетом до 2 млн рублей и вернуть с этой суммы в семейный бюджет 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ.

В августе 2021 года депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета со 120 тыс. рублей до 360 тыс. рублей.

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