В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке квартиры
Москва, 26 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Увеличить размер налогового вычета при покупке жилья за каждого ребенка предложил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев.
«Прошу поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера налогового вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая его размер на миллион рублей за каждого ребенка», — цитирует RT письмо Сухарева на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.
Депутат предложил увеличивать размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей (из которых можно вернуть 13% НДФЛ) за каждого ребенка.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время каждый работающий гражданин имеет право один раз при приобретении жилья воспользоваться имущественным вычетом до 2 млн рублей и вернуть с этой суммы в семейный бюджет 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ.
В августе 2021 года депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета со 120 тыс. рублей до 360 тыс. рублей.
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