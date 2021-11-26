Батуми, Грузия, 26 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Депутаты городского собрания (сакребуло) Батуми смогли 26 ноября утвердить бюджет на будущий год, несмотря на сопротивление представителей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде «Драка»

По данным журналистов, депутаты от ЕНД пытались сорвать заседание, а Мирдат Камададзе распылил в зале пахучее вещество. Возле здания сакребуло сторонники оппозиции проводили акцию протеста. Они пытались прорваться в зал заседаний, но правоохранители смогли сдержать протестующих.

Сообщается, что протестующие выступили против принятия городского бюджета депутатами, срок полномочий которых истекает через несколько дней. Члены ЕНД хотят, чтобы бюджет принимали депутаты нового созыва, выбранные в октябре.

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта», принимая бюджет, заявили, что он социально направлен, а также учитывает развитие инфраструктуры. Бюджет был принят, несмотря на протесты. Полиция задержала троих участников акции.

Стоит отметить, что в действующем сакребуло Батуми большинство «Мечты». В собрании нового созыва партия получила больше всего голосов, но большинство мест будет у оппозиционных партий. Заседание сакребуло нового созыва назначено на 3 декабря.