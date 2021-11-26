Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Все типы самолетов Военно-воздушных сил Соединенных Штатов оказались в ненадлежащем состоянии для потенциальных боевых вылетов в 2021 году, пишет Air Force Magazine со ссылкой на официальные данные.

Истребитель Eurofighter Ronnie Macdonald

«Это тем более примечательно, что в прошлом году в разгар пандемии были достигнуты более высокие показатели», — пишет автор Джон Тирпак.

Оценка самолетов проводилась по параметру «готовность к миссии», который показывает способность боевой единицы выполнять хотя бы одну из своих основных задач. По американским стандартам, необходимым уровнем считается 75−80%.

Так, выяснилось, что в текущем году все типы самолетов показали снижение этого параметра, кроме штурмовика A-10, у которого уровень готовности составит 72,54%.

Рейтинг истребителя F-35A упал с 76% до 68,8% за год, показатель истребителя-бомбардировщика F-15E опустился с 69% до 66,24%.

Напомним, ранее американский портал 19fortyfive сообщил, что военные корабли США ржавеют и приходят в негодность из-за управленческих ошибок и пренебрежения состоянием Военно-морского флота.

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