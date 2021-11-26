Стокгольм, 26 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В настоящее время система здравоохранения Швеции подвергается большой нагрузке из-за начала в стране массовой ревакцинации от COVID-19. 26 ноября телеканал SVT сообщил, что во многих регионах страны сохраняются низкие темпы введения третьей дозы препарата, поскольку нехватка персонала и других ресурсов снижает уровень вакцинации.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Я думаю, что в принципе все регионы находятся в одной лодке», — заявила телеканалу координатор по вакцинам в лене Блекинге Анна Тегель.

1 ноября в Швеции стартовала кампания по ревакцинации всех людей в возрасте от 65 до 79 лет. 24 ноября Агентство общественного здравоохранения открыло запись на прием третьего компонента для всех лиц старше 18 лет.

Согласно данным SVT, в 17 из 21 региона Швеции не хватает персонала, занимающегося вакцинацией, но также и помещений для достаточно крупномасштабной вакцинации. Только четыре региона заявили, что в настоящее время у них нет проблем. Ими стали Вестра-Гёталанд, Сконе, Эстергётланд и Йёнчёпинг.