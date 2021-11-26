Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Водитель иномарки выстрелил в оппонента во время дорожного конфликта в Петербурге. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Torange.biz Пневматический пистолет

Инцидент произошел днем 24 ноября около 16:30 мск. В полицию обратился 38-летний водитель автомобиля Toyota Isis, который рассказал, что у дома 8 по площади Карла Фаберже на востоке Петербурга водитель автомобиля Toyota Avensis выстрелил через окно в его автомобиль во время дорожного конфликта.

«Прибывший оперативно на место наряд ДПС задержал стрелка. У мужчины изъят пневматический пистолет. Стрелок доставлен для разбирательства в отдел полиции», — рассказали в полиции.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.