Рязань, , 12:59 — REGNUM Колбасные изделия, в которых содержался вирус африканской чумы свиней, обнаружили специалисты Россельхознадзора в торговой точке в Рязани, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе регионального ведомства.

Колбаса Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Продукцию чувашского предприятия «Приволжские колбасы» (Новочебоксарск) выявили через информационную систему «Меркурий». Ранее специалистам поступила информация, что в колбасных изделиях этого производителя обнаружен ДНК вируса АЧС. Опасная продукция поступила в адрес индивидуального предпринимателя из Рязани, в торговой точке ветврачи отобрали пробы на экспертизу. В одном из образцов колбасы лаборанты выявили вирус чумы.

Согласно законодательству, партию мясных изделий уничтожат, в торговой точке проведут дезинфекцию.