Рязань, 26 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Колбасные изделия, в которых содержался вирус африканской чумы свиней, обнаружили специалисты Россельхознадзора в торговой точке в Рязани, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе регионального ведомства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Колбаса

Продукцию чувашского предприятия «Приволжские колбасы» (Новочебоксарск) выявили через информационную систему «Меркурий». Ранее специалистам поступила информация, что в колбасных изделиях этого производителя обнаружен ДНК вируса АЧС. Опасная продукция поступила в адрес индивидуального предпринимателя из Рязани, в торговой точке ветврачи отобрали пробы на экспертизу. В одном из образцов колбасы лаборанты выявили вирус чумы.

Согласно законодательству, партию мясных изделий уничтожат, в торговой точке проведут дезинфекцию.