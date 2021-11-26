Сочи, Краснодарский край, 26 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Сочи на трёхстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по Нагорному Карабаху прибыл премьер-министр Армении. Об этом 26 ноября сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

При этом ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что в Сочи также состоится встреча российского лидера с главой армянского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи для участия в трехсторонней встрече по Нагорному Карабаху с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.