Севастополь, , 12:53 — REGNUM Постановление об утверждении порядка комплексного развития территорий Севастополя принято правительством города 25 ноября, об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Теперь при желании реализовать проект комплексной застройки будет четко регламентировано взаимодействие застройщика и города. Кроме того, ветхие и аварийные кварталы смогут комплексно развиваться, а люди смогут получать качественные квартиры. Это большой шаг, который упорядочит деятельность по дальнейшему развитию города», — прокомментировал документ губернатор Михаил Развожаев.

Документ, в частности, включает в себя перечень критериев и требований, которые должны соблюдаться при комплексном развитии территории. В частности, для включения в границы развития территории физический износ многоквартирных домов должен превышать 60%, но они не должны быть признаны аварийными или подлежащими сносу.

В границы комплексного развития территории могут включить малоэтажные многоквартирные дома не выше четырех этажей, построенные до 1980 года, при условии, что они имеют деревянные перекрытия, либо стены возведены с использованием дерева, кирпича, камня, железобетона, а также бараки любой этажности.

Также в границы территории, подлежащей комплексному развитию могут быть включены многоквартирные дома, не имеющие одной или нескольких централизованных систем инженерно-технического обеспечения.

«Для принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки обязательным является проведение общих собраний собственников многоквартирных домов. Чтобы включить дом в границы комплексного развития, необходимо 2/3 голосов. Но для исключения дома из границ территории — только 1/3 голосов», — уточнил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Правительство Севастополя также приняло постановление о закреплении формулы расчета при приобретении жилья большей площади или с большим количеством комнат при комплексном развитии территории. В частности, если дом попадает под комплексное развитие территории, то застройщик должен предоставить владельцу равнозначное помещение, однако владелец может получить квартиру большей площади, чем имел, как за дополнительную плату, так и безвозмездно.