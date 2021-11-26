Стокгольм, 26 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Спикер риксдага Андреас Норлен подвергся критике за свое резкое отношение к действиям «Зеленых», которые вышли из правительства Швеции, тем самым вынудив Магдалену Андерссон подать в отставку с поста премьер-министра, что вызвало в стране политический кризис. Однако выступая в эфире телеканала SVT, Норлен признал, что его часть вины в последних событиях тоже есть.

(сс) Self-taken Риксдаг

В Швеции, несмотря на то, что тальман принадлежит к определенной партии, он должен быть нейтральным и относиться ко всем сторонам одинаково. Однако Норлен считает, что в условиях событий 24 ноября, он был вправе делать резкие замечания в сторону «Зеленых»: «все этого можно было бы избежать, и поэтому я посчитал себя вправе сделать комментарий».

Однако свою часть вины он не отрицает: «безусловно, мне следовало бы более предметно переговорить с Зелеными и поинтересоваться у них, что они думают на этот счет».