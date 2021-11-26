Сеул, , 12:52 — REGNUM Первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 26 ноября телефонные переговоры с заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, стороны обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Представитель Южной Кореи подчеркнул, что Сеул продолжит прилагать дипломатические усилия в целях улучшения корейско-иранских отношений и продвижения переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки.

В свою очередь, Мора высоко оценил конструктивную роль и поддержку Южной Кореи в данном вопросе.

Напомним, что переговоры по СВПД по иранской ядерной программе возобновятся 29 ноября в Вене (Австрия).

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