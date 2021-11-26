Сеул, 26 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 26 ноября телефонные переговоры с заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Представитель Южной Кореи подчеркнул, что Сеул продолжит прилагать дипломатические усилия в целях улучшения корейско-иранских отношений и продвижения переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки.

В свою очередь, Мора высоко оценил конструктивную роль и поддержку Южной Кореи в данном вопросе.

Напомним, что переговоры по СВПД по иранской ядерной программе возобновятся 29 ноября в Вене (Австрия).

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