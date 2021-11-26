Горно-Алтайск, , 12:50 — REGNUM В Республике Алтай за неделю продолжился рост заболеваемости ОРВИ. Всего зарегистрировано 4797 обращений к врачам, что на 427 больше, чем на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Грипп Allergiyainfo.ru

Заболеваемость среди детей за неделю выросла на 15% — 3434 случая против 2938. Госпитализировано с признаками ОРВИ и гриппа 41 человек, в том числе 23 ребёнка.

«5 пациентам установлен диагноз грипп H3N2. При проведении лабораторных исследований материалов от заболевших ОРВИ. При исследовании 503 носоглоточных смывов в 7 случаях выявлены вирусы гриппа А (H3N2)», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на уходящей неделе из-за роста заболеваемости ОРВИ в республике был приостановлен учебный процесс в 56 школах. Кроме того, временно были закрыты 16 групп в ссузах, одна группа в Горно-Алтайском университете, а также 15 групп в 11 детских садах.

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