Москва, , 12:50 — REGNUM Жители России в среднем тратят на питание собак 2392 руб., на питание кошек — 1956 руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Кошка и собака (сс) StockSnap

Готовы увеличить расходы большинство владельцев домашних питомцев. В среднем они готовы потратить 2764 руб. на еду для собак и 2357 руб. — для кошек, если будут уверены, что покупают здоровый корм.

По мнению 41%, рацион правильного питания собак и кошек должен состоять только из готовых кормов, из приготовленной домашней еды — 20%. Смешанное питание назвали 36% опрошенных. При составлении меню 62% владельцев животных ориентируются прежде всего на советы ветеринаров.

Опрос с 30 сентября по 4 октября по заказу компании ROYAL CANIN. Опрошены 1200 граждан РФ — владельцы кошек и/или собак — старше 18 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России почти в каждый второй семье (44%) есть домашние животные.

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