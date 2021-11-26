26 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили появление в Чёрном море ещё одного эсминца ВМС США.

Артур Савин, , 13:22 — REGNUM Сообщение Национального центра управления обороной Российской Федерации о том, что Черноморский флот осуществляет слежение за ракетным эсминцем ВМС США USS Arleigh Burke, способным нести ядерное оружие, который зашёл в акваторию Чёрного моря, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Американский флаг на корабле ВМС США The White House

«Надо направить российский эсминец к берегам США. Чтобы они понимали, что просто так нервировать наши ВМС нельзя», — предлагает Александр Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобная военная активность в акватории Чёрного моря должна стать причиной для возобновления военных учений Российской Федерации вблизи границ с Соединёнными Штатами Америки.

«Почему наши военные корабли не плавают у берегов США? Всё трубят, что американцы постоянно трутся у наших границ, а мы зеркально не реагируем», — отмечает Иван Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что американцы хотят спровоцировать российских военных на необдуманный шаг, чтобы в последующем использовать это в информационной войне против России.

USS Arleigh Burke Mavi.mil

«Провокацию могут американцы устроить. Сами взорвут свои корабли с экипажем и обвинят наши спецслужбы в диверсии. Добиваются одного — изолировать Россию, сделать её изгоем. Они за ценой не постоят, у них огромные бабки на кону», — пишет Ромик С.

Часть людей считает, что провокация, которую задумали ВМС США, не должна закончиться глобальной войной, поэтому они действуют нагло, но не переходят разумных границ.

«Вообще я плохо представляю это обеспечение безопасности. Они, что, начнут стрелять, если получится как с украинскими катерами и буксиром? Конечно же, нет. Потому как их сразу потопят, а в результате следом полетят ракеты с ядерной начинкой в Американский континент. Кого тогда климат интересовать будет и глобальное потепление среди радиоактивных руин? Путин и Байден, конечно, не ладят, но тем не менее, думаю, им не плевать на судьбу мира», — поделился своим мнением Булат Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что американский корабль может потонуть совершенно случайно либо же в результате какого-нибудь сбоя, что может отрезвить военное руководство США.

«Я бы на месте наших военных потопил «случайно» этот кораблик, но потом очень бы извинился. Мол, ребята, извините, кнопочку сглючило, наверное, ваши хакеры виноваты. И сразу бы тихо стало, и Европа, и США замолчали бы лет на пять, как и Украина», — предполагает Виктор П.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» Цитата из видео на YouTube

Нашлись и те, кто убеждены, что нам не отвязаться от вездесущих американцев, потому что Россия стала глобальным политическим конкурентом для США.

«Россия для Запада большая кость в горле, всю жизнь нас хотели ущемить, притеснить, завладеть территорией и богатствами. Достаточно вспомнить историю. Запад всегда будет заинтересован в слабой России, и всё для этого будет делаться. У нас слишком много ресурсов, огромная территория, и поэтому слишком много врагов. Всегда было так и будет. Такова наша доля, нужно принять это как данность», — считает Владимир А.

Напомним, 25 ноября пресс-служба Национального центра управления обороной Российской Федерации сообщила о том, что Черноморский флот осуществляет слежение за ракетным эсминцем ВМС США USS Arleigh Burke, способным нести ядерное оружие, который зашёл в акваторию Чёрного моря.