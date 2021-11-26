Бухарест, , 12:50 — REGNUM Румынский теннисист, четырехразовый обладатель кубка Большого шлема и серебряный призер олимпиады в Рио-де-Жанейро Хория Текэу официально объявил о намерении уйти из большого спорта. Об этом 26 ноября сообщило Радио Румыния.

Теннис (сс) marijana1

По словам спортсмена, он намерен «заняться принципиально иной деятельностью», и в настоящее время «рассматривает различные варианты».

«Теннис научил меня мечтать, верить в себя и совершенствоваться, — отметил Х.Текэу. — Энергия теннисного корта и любовь поклонников принесли мне огромное наслаждение. Пришло время насладиться жизнью по-другому». В какой именно сфере он намерен себя реализовать, кумир миллионов болельщиков уточнять не стал.

Х.Текэу родился в 1985 году в Брашове. Он является победителем 38 турниров АТР в парном разряде, а также абсолютным лидером соревнований Открытого чемпионата Австралии. Входит в число 100 лучших теннисистов мира.