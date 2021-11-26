Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Свердловчанин заплатит около 70 тысяч рублей за гибель собаки. Такого решения добились хозяева погибшего питомца, сообщает пресс служба областного суда.

Scarincilawyer.com Суд

В августе 2020 года семья прогуливалась с «немецким шпицем» по улицам Верхней Пышмы. В это время на животное напала другая собака. Она находилась без поводка и ошейника, однако хозяин «дратхаара» стоял неподалеку. Тем не менее, мужчина не отреагировал на просьбу оттащить пса. В результате шпиц скончался от полученных травм. Его хозяевам был нанесен моральный и материальный ущерб.

Суд обязал владельца напавшей собаки выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 67 885 рублей. Кроме того, мужчина оплатит 2236 рублей госпошлины.