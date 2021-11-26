Москва, 26 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Противников сертификатов и QR-кодов некорректно относить к противникам вакцинации. Об этом 26 ноября заявила депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия») на слушаниях законопроекта об изменении правил посещения общественных мест в ОП РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Я вела открытый сбор мнений граждан по любым абсолютно поводам и любыми средствами: это могли быть личные страницы в социальных сетях, электронная почта, письма в приёмную депутата — таких обращений пришло более тысячи», — заявила Бутина.

«Это помогло мне понять людей и разобраться, что мнение о законе и его поддержке или непринятии не должно становиться основанием для разделения людей на сторонников вакцинирования и так называемых антиваксеров. Признаю, я сама была не права изначально, сама провела эту черту и я виновата в этом. Люди, выступающие против закона о сертификатах, далеко не всегда против прививки. Но они против ограничений, которые предлагают эти законопроекты. Я очень прошу это учитывать», — указала она.