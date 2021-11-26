Москва, , 12:48 — REGNUM Законопроект о создании перестраховочного пула на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) внесли в Госдуму парламентарии во главе с депутатом Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

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Необходимость формирования перестраховочного пула, участниками которого должны быть все страховщики, осуществляющие ОСАГО, продиктована существующими проблемами при функционировании системы гарантированного заключения договора ОСАГО («Е-Гарант») и, как следствие, снижением доступности данного вида страхования. Как представляется, возможность передачи страховщиком в перестраховочный пул рисков по высокоубыточным сегментам ОСАГО обеспечит надлежащий уровень доступности ОСАГО, не создавая при этом угрозу финансовой устойчивости и платежеспособности отдельных страховщиков, пояснили авторы.

Как представляется, возможность передачи страховщиком в перестраховочный пул рисков по высокоубыточным сегментам ОСАГО обеспечит надлежащий уровень доступности ОСАГО, не создавая при этом угрозу финансовой устойчивости и платежеспособности отдельных страховщиков, пояснили парламентарии.

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