Кишинёв, , 12:50 — REGNUM Законопроект о пенсионной реформе, который инициировала основанная президентом Молдавии Майей Санду партия «Действие и солидарность», предполагает дискриминацию женщин, которые становятся матерями. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Ион Кику в соцсети Facebook.

Мать с ребёнком Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США

Он прокомментировал принятый парламентом в первом чтении проект закона, по которому пенсионный возраст для всех граждан поднимут до 63 лет, а трудовой стаж установят 34 года для мужчин и 32 — для женщин.

«В этот стаж «мать нации» (Санду, — прим. ИА REGNUM) решила не включать сроки декретного отпуска, а наши женщины, чтобы выйти на пенсию раньше установленного возраста должны отказаться рожать детей», — написал Кику.

Он добавил, что в трудовой стаж также не входит период учёбы и дни болезни, оформленные, как период временной трудоспособности.

Напомним в Молдавии в 2016 году, выполняя требования Международного валютного фонда, повысили до 63 лет. В декабре 2020 года тогдашний президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон перед истечением президентских полномочий снизил пенсионный возраст для мужчин до 62 лет, а для женщин — до 57 лет.

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