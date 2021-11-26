Москва, 26 ноября 2021, 12:48 — REGNUM Шесть радиолокационных станций (РЛС) наблюдения за космическими объектами «Сула» достаточно для обнаружения и контролирования всего космического мусора вокруг Земли. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора «Радиофизики» Александр Кузин.

Космический мусор на орбите Земли
Космический мусор на орбите Земли
Цитата из видео на YouTube
«Дальность наблюдения станции составляет до 6 тысяч километров, диапазон S, сектор космического сканирования составляет от 0 до 180 градусов, по азимуту от 0 до 360 градусов. Одним словом, чтобы обнаружить весь мусор вокруг Земли, достаточно иметь всего шесть таких станций», — сказал он РИА Новости.

По его словам, на дальности в 400 км, на которой летает Международная космическая станция (МКС), «Сула» может «увидеть» объект, например, типа перьевой ручки длиной 10 см и диаметром один см, распознать его и передать информацию оператору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее АО «НПК «НИИДАР» (входит в концерн «РТИ Системы») разработало новый радиолокационный комплекс космических измерений «3К» (РККИ «3К»), который предназначен для обеспечения безопасности запуска и работы спутников на околоземной орбите.

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