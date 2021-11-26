Москва, , 12:48 — REGNUM Шесть радиолокационных станций (РЛС) наблюдения за космическими объектами «Сула» достаточно для обнаружения и контролирования всего космического мусора вокруг Земли. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора «Радиофизики» Александр Кузин.

Космический мусор на орбите Земли Цитата из видео на YouTube

«Дальность наблюдения станции составляет до 6 тысяч километров, диапазон S, сектор космического сканирования составляет от 0 до 180 градусов, по азимуту от 0 до 360 градусов. Одним словом, чтобы обнаружить весь мусор вокруг Земли, достаточно иметь всего шесть таких станций», — сказал он РИА Новости.

По его словам, на дальности в 400 км, на которой летает Международная космическая станция (МКС), «Сула» может «увидеть» объект, например, типа перьевой ручки длиной 10 см и диаметром один см, распознать его и передать информацию оператору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее АО «НПК «НИИДАР» (входит в концерн «РТИ Системы») разработало новый радиолокационный комплекс космических измерений «3К» (РККИ «3К»), который предназначен для обеспечения безопасности запуска и работы спутников на околоземной орбите.

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