Москва, 26 ноября 2021, 12:48 — REGNUM Шесть радиолокационных станций (РЛС) наблюдения за космическими объектами «Сула» достаточно для обнаружения и контролирования всего космического мусора вокруг Земли. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора «Радиофизики» Александр Кузин.
По его словам, на дальности в 400 км, на которой летает Международная космическая станция (МКС), «Сула» может «увидеть» объект, например, типа перьевой ручки длиной 10 см и диаметром один см, распознать его и передать информацию оператору.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее АО «НПК «НИИДАР» (входит в концерн «РТИ Системы») разработало новый радиолокационный комплекс космических измерений «3К» (РККИ «3К»), который предназначен для обеспечения безопасности запуска и работы спутников на околоземной орбите.
Читайте также: В России разработали РЛС, обеспечивающую безопасность запуска спутников