Ташкент, 26 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Флаги Узбекистана и Казахстана

«В начале беседы Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Елбасы с наступающим Днем первого президента Республики Казахстан, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также дальнейшего прогресса и процветания братскому казахстанскому народу», — говорится в сообщении.

Глава Узбекистана подчеркнул историческую роль и огромный личный вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие современного Казахстана, повышение авторитета страны на международной арене.

«С удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Представители двух стран отметили, что с начала года на 40 процентов выросли объемы взаимного товарооборота, расширяются масштабы промышленной кооперации ведущих компаний и предприятий двух стран. Кроме того, продолжается активная реализация важных программ культурно-гуманитарного обмена.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки и регионального сотрудничества, рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне», — говорится в сообщении.