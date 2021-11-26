Киев, , 12:46 — REGNUM Компания «Украинские национальные авиалинии» (Ukrainian national airlines), которая станет национальным авиаперевозчиком страны, начнет свою работу в следующем году, когда ею будет осуществлён первый авиарейс. Об этом 26 ноября сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в соцсети Facebook.

Самолет stooni

«Новая компания уже имеет первое государственное финансирование, вскоре заработает команда запуска и уже в 2022 году мы планируем осуществить первый рейс Ukrainian National Airlines — UNA», — говорится в сообщении Кубракова.

Также он добавил, что ранее министерство инфраструктуры Украины и компания из ЕС Airbus подписали меморандум, предусматривающий возможность лизинга или покупки современного автопарка для украинских национальных авиакомпаний.

При этом он уточнил, что, как предполагается, парк из 22 самолетов обеспечит новой авиакомпании присутствие как на внутренних, так и на дальних маршрутах и добавил, что окончательное решение в этом вопросе будет принято по результатам исследования коммерческих предложений от потенциальных партнеров новой авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из обнародованного доклада Международного валютного фонда (МВФ) стало известно, что после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», ежегодная прибыль, которую Украина получает от транзита российского газа, уменьшится более чем на $1 млрд.