Москва, 26 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Неприятие торгового протекционизма и односторонних политически мотивированных санкций — это то, что объединяет Россию, Индию и Китай. Об этом 26 ноября в ходе выступления на заседании глав МИД объединения РИК (Россия, Индия, КНР) заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он указал на то, что в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 система международных отношений столкнулась с масштабными вызовами в сфере экономики, социального развития.

«Вирус подстегнул и кризис глобального управления, рост протекционистских и изоляционистских настроений», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Поэтому в свете усиливающейся турбулентности на глобальном и региональном уровне обмен мнениями с коллегами из Китая и Индии имеет важное значение, отметил Лавров.

«Развитие взаимодействия в нашей тройке является неотъемлемой частью процесса формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства […] способствует утверждению на мировой арене таких универсальный ценностей как многосторонность, равенство, верховенство торгового права», — сказал российский министр.

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Он подчеркнул, что Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма, неправомочного введения политически мотивированных односторонних санкций и использование силовых методов в международных делах.