Уфа, , 12:47 — REGNUM Прощание с председателем Верховного суда Башкирии Земфирой Латыповой прошло в Уфе. Об этом 26 ноября сообщил премьер министр правительства региона Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

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Назаров выразил глубокие соболезнования родным и близким Земфиры Латыповой и сообщил, что она скончалась от COVID-19.

«Для всех нас это очень большая утрата», — подчеркнул он, отметив, что Земфира Узбековна около 40 лет своей жизни посвятила служению закону и свыше 30 лет отдала судебной системе.

Он также напомнил, что с 2019 года она возглавляла высший судебный орган Башкирии.

«Как никто она умела разбираться в мельчайших деталях тех дел, которые вела. Не рубила сплеча, а тщательно и скрупулёзно вникала во все нюансы. Поэтому её решения всегда были справедливы и человечны. Коллеги её ценили», — отметил Назаров.

Сообщается, что Земфира Латыпова была награждена медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ей было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан».