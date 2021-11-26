Москва, 26 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Граждане России плохо осведомлены о рисках и возможностях вакцинации. Об этом 26 ноября заявила депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия») на слушаниях законопроекта об изменении правил посещения общественных мест в ОП РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По итогам сбора обращений граждан я обратила внимание, что налицо проблема недостаточности информации. Ко мне часто приходят вопросы, можно ли прививаться беременным, можно ли получить медотвод? Я считаю, что задача правительства — разъяснить все эти моменты. И очень прошу Общественную палату обратить на это внимание и включить это в нашу резолюцию», — заявила Бутина.