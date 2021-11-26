Красноярск, 26 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Красноярском крае отдельные категории граждан имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в размере 100% их стоимости по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бичурина.

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По ее словам, в льготную категорию входят труженики тыла и граждане, приравненные к ним по состоянию на 31.12.2004 (достигшие возраста 55 лет — женщины, 60 лет — мужчины); ветераны труда, реабилитированные лица; женщины, награжденные нагрудным знаком Красноярского края «Материнская слава».

Заместитель министра уточнила, что в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, меры социальной поддержки оказываются в виде оплаты изготовления стоматологических протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) гражданам, проживающим на территории в размере 80% их стоимости.

Стоимость установки одного импланта в крае варьируется от 35 — 50 тысяч рублей.

Марина Бичурина уточнила, что лица с тяжелым материальным положением получают поддержку при обращении в территориальное отделение Управления социальной защиты населения или Министерство социальной политики Красноярского края.