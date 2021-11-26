В Красноярском крае зубное протезирование не всем оплачивается из бюджета
Красноярск, 26 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Красноярском крае отдельные категории граждан имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в размере 100% их стоимости по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бичурина.
По ее словам, в льготную категорию входят труженики тыла и граждане, приравненные к ним по состоянию
Заместитель министра уточнила, что в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, меры социальной поддержки оказываются в виде оплаты изготовления стоматологических протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) гражданам, проживающим на территории в размере 80% их стоимости.
Стоимость установки одного импланта в крае варьируется от 35 — 50 тысяч рублей.
Марина Бичурина уточнила, что лица с тяжелым материальным положением получают поддержку при обращении в территориальное отделение Управления социальной защиты населения или Министерство социальной политики Красноярского края.