Вологда, 26 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В здании законодательного собрания Вологодской области произошла потасовка с участием противников вакцинации и системы QR-кодов.

Цитата из м/ф «А Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 17979. СССР А мы против!

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Инцидент произошел накануне, 25 ноября, в фойе здания. Несколько человек попытались пройти в здание, чтобы лично заявить о своих взглядах спикеру заксобрания Андрею Луценко, однако столкнулись с охраной, а позднее — с сотрудниками Росгвардии.

По информации СМИ, в ходе инцидента одна из активисток пустила в ход газовый баллончик, в результате чего два человека получили ожоги глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор пригласил противников вакцинации в морг.