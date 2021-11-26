Тюмень, 26 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Депутаты Тюменской областной думы поддержали изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Заседание регионального парламента состоялось 26 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma72.ru Сергей Корепанов

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Тюменские депутаты поддержали законопроект по действию системы QR-кодов, свидетельствующей о вакцинации от коронавируса, с 1 февраля 2022 года в местах массовых скоплений людей, культурных мероприятий, объектов общественного питания, розничной торговли за исключением организаций, которые обеспечивают продовольствием и товарами первой необходимости, а также аптек.

Помимо QR-кода о наличии вакцинации может быть представлен документ о перенесённом COVID-19 либо о медотводе от вакцинации. До 1 февраля 2022 года при отсутствии этих документов человек должен предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов.

«Для меня человек невакцинированный, наверное, опаснее шахида. Поскольку, если шахид взорвет на себе взрывчатку, он поразит людей, которые стоят рядом. А если невакцинированный человек будет с тобой рядом при непосредственном контакте, то эту болезнь притащишь домой к детям, родным, близким», — заявил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов на обсуждении законодательной инициативы.

В итоге за допуск в ряд организаций по QR-кодам с 1 февраля 2022 года проголосовали 38 депутатов, против федеральной инициативы высказались лишь четверо, трое парламентариев не проголосовали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора в регионе скончались на сегодня 172 пациента с COVID-19, ранее вакцинированных от коронавируса. Это 0,2% от общего числа привитых в области. Кроме того, из 721 тысячи полностью привитых тюменцев 21 тысяча заболела COVID-19, или 2,5% от общего числа вакцинированных.