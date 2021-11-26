Симферополь, 26 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на период с 27 по 30 ноября, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям по региону 26 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 27 — 30 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия», — говорится в сообщении МЧС региона.

Согласно прогнозу, 27 и 28 ноября в регионе ожидаются дожди, 28 ноября — сильные дожди и усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер 15−20 м/с, 27 ноября порывы до 25 м/с.

29−30 ноября также прогнозируются дожди, в том числе в южных, центральных и восточных районах — очень сильные, более 30 мм. На 30 ноября в горах ожидается дождь переходящий в снег, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 23−28 м/с.

МЧС Крыма рекомендует соблюдать меры безопасности.