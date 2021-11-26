Тбилиси, 26 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 51 756 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4534 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 26 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 831 248 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 772 301 победил инфекцию, в том числе 3742 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 736 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 57 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6253 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1148.

Днём ранее в Грузии в ходе 52 987 исследований выявили 4331 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4804 человека, скончались 57 пациентов с COVID-19.