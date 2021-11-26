Москва, 26 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Российское медицинское сообщество консолидированно выступило в поддержку законопроектов, предусматривающих введение QR-кодов. Об этом 26 ноября заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») на слушаниях законопроекта об изменении правил посещения общественных мест в ОП РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Завершилось заседание в Национальной медицинской палате, где, по сути, участвовали если не все регионы нашей страны, то подавляющее большинство. И однозначно все единогласно проголосовали за», — заявил Хубезов.

«Подытоживая мнение всех наших… я тоже имею непосредственное отношение, в том числе и к лечению ковида, в своём регионе, по сути участвовал в лечении данных пациентов, в организации самого крупного у нас ковид-госпиталя — поэтому от медицинского сообщества другого мнения нет. Мы однозначно за», — указал он.