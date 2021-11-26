Осло, 26 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. С 26 ноября требования для въезда в Норвегию снова будут ужесточены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Отрицательные результаты теста на COVID-19 будут обязательны для всех пассажиров, даже тех, кто полностью привит от COVID-19. Об этом сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Норвегия

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Перед пересечением границы приезжие должны будут зарегистрироваться на специальном сайте.

Поскольку сейчас в Норвегии растет заболеваемость COVID-19, некоторые элементы пограничного контроля будут вновь введены. Это затрагивает всех, кто пересекает норвежскую границу. С дополнительными трудностями столкнуться жители таких шведских ленов, как Даларна, Емтланд и Вермланд.

Ранее жителям «зеленых» регионов Швеции можно было пересекать границу без предъявления ПЦР-теста. Однако теперь он вводится для всех приезжих и тех, кто каждый день едет в Норвегию на работу.