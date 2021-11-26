Калуга, , 13:45 — REGNUM Стенд «Калужский край — доблестный щит земли русской» вошёл в экспозицию мультимедийной выставки, которая представлена в Министерстве обороны РФ на VII Межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации». Об этом 26 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Министерство обороны РФ Admoblkaluga.ru

На стенде представлено более 50 предметов Калужского объединенного музея-заповедника, в том числе археологические находки, элементы защитного вооружения, оружия, снаряжения и военной формы, архивных документов, посвященных знаковым событиям становления российской государственности, борьбе за целостность и независимость Отечества. Организована демонстрация документального фильма о Великом стоянии на реке Угре в 1480 году и фрагментов художественного фильма «Подольские курсанты», съемки которого проходили в Калужской области.

В составе делегации Калужской области, которую возглавляет заместитель губернатора Василий Быкадоров, — руководители профильных министерств и ведомств региона. В ходе конференции запланировано обсуждение широкого спектра вопросов, касающихся сохранения исторической памяти о Второй мировой войне, становления и роли межведомственных отношений в формировании и обеспечении обороны государства.

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