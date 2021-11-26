Ростов, Ярославская область, 26 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области убрали статуи святых, установленные у входа в Спасо-Яковлевский монастырь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Любовь Мельник Памятники в Ростове

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественность удивили статуи святителей Иакова и Димитрия Ростовского. Их установка в охранной зоне объекта культурного наследия не была согласована с органом охраны памятников. Кроме того, вопросы появились и к качеству исполнения памятников.

«Место их расположения не было ничем фиксировано. Это просто было место разгрузки. Соответственно, дальше будет процесс, связанный с определением их места для установки. А пока они убраны дальше, на монастырскую территорию», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской епархии.

В епархии не смогли уточнить историю происхождения скульптур. По данным источника ИА REGNUM, скульптуры были заказаны неким благодетелем монастыря при одном из прежних наместников обители.