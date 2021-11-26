Уфа, 26 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Мужчину осудили за незаконное изготовление и хранение наркотиков в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В суде было установлено, что осенью 2020 года фигурант уголовного дела собрал листья и верхушки наркосодержащего растения и изготовил масло, которое хранил у себя дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину 47-летний обвиняемый признал.

Суд приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии заподозрили в выращивании наркосодержащих растений.