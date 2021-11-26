Стокгольм, 26 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. 25 ноября тальман риксдага Андреас Норлен назначил новое голосование по избранию премьер-министра Швеции на 29 ноября. В своем выступлении он также обвинил «Зеленых» в создании политического кризиса в стране. Однако вечером того же дня лидер партии Мэрта Стеневи отвергла критику Норлена и в интервью SVT объяснила, почему ее партия вышла из правительства.

Mp.se Мэрта Стеневи

Напомним, что утром 24 ноября премьер-министром Швеции была избрана Магдалена Андерссон. Через семь часов ее бюджет на 2022 год не прошел в риксдаге, после чего «Зеленые» заявили о выходе из коалиционного правительства, что вынудило Андерссон подать в отставку в соответствии с конституционным обычаем.

В настоящее время последствия кризиса улажены — Андерссон также обладает большинством в риксдаге, а голосование уже назначено. В свою очередь Норлен отметил, что «Зеленые» могли просто предупредить его заранее, что выйдут из правительства. Тогда он бы просто поменял два голосования местами.

«Наше решение было принято после голосования по избранию премьер-министра, но за предшествовавшие 24 часа у нас была дискуссия, когда мы начали получать сигналы о том, что «Центристы» колеблются и не знают, как будут голосовать при рассмотрения нашего бюджета. Но мы ничего не знали заранее, поэтому и не могли действовать», — объяснила Стеневи.