Москва, 26 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Строительная готовность участка Троицкой линии метро Москвы от «Новаторской» до «Бачуринской» составляет 44%. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Стройкомплекса столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокладка тоннеля метро в сторону микрорайона Коммунарка Новой Москвы

На участке расположены пять будущих станций подземки. Тоннелепроходка подходит к концу, уже готовы восемь тоннелей из десяти, и на три четверти завершены работы между станциями «Мамыри» и «Бачуринская».

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на участке практически почти работы по устройству ограждающих конструкций и разработке грунта.

«В активной фазе находятся работы по устройству железо-бетонных конструкций и устройству жесткого основания верхнего строения путей», — заявил он.