Красноярск, 26 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае за два года выявлено повышение стоматологической заболеваемости у детей и взрослых по сравнению со среднероссийскими показателями. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бичурина. При этом эксперты министерства здравоохранения Красноярского края оценивают состояние зубов населения края как удовлетворительное.

(сс) rgerber Зубной врач

По словам Марины Бичуриной, распространенность кариеса у детей 6 лет составляла 58,3% в 2019 году, что в 4,5 раза больше среднероссийских показателей и 60,6% в 2020 году, что больше среднероссийского уровня в 4,7 раза.

Мониторинг оказания стоматологической помощи осуществляется экспертами министерства и по итогам внутреннего контроля качества медицинской помощи в краевых учреждениях здравоохранения. Научные исследования проводятся Красноярским государственным медицинским университетом имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ, добавила заместитель министра.