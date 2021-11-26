Стокгольм, 26 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. 25 ноября тальман Андреас Норлен снова выдвинул кандидатуру Магдалены Андерссон на пост премьер-министра Швеции. Голосование в риксдаге состоится 29 ноября. Об этом сообщил телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

25 ноября Норлен переговорил с лидерами восьми парламентских партий. Давая пресс-конференцию, он также дал оценку политическому кризису в Швеции, который достиг кульминационной точки 24 ноября.

По его словам, кризиса можно было бы избежать, если бы «Зеленые» сразу бы предупредили, что выйдут из коалиционного правительства, и тогда Андерссон не пришлось бы подавать в отставку спустя семь часов после своего назначения. Норлен сказал, что в таком бы случае он просто бы переставил местами голосования по избранию премьера и принятию бюджета.

Отметим, что следующим премьер-министром Швеции должна стать Магдалена Андерссон, поскольку она заручилась парламентским большинством.