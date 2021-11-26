В Южной Корее зафиксировали рост индексов физобъёма экспорта и импорта
Сеул, 26 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Индекс физического объёма экспорта товаров из Южной Коре в октябре составил 121,02 пункта, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Sedaily со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Согласно опубликованным данным, показатель вновь начал расти после месячного спада.
Объём экспорта металлоизделий сократился на 10,2%, однако объём экспорта угля и нефтепродуктов, напротив, вырос на 17,4%, компьютеров, электронного и оптического оборудования — на 14%.
Индекс экспортных цен в годовом исчислении вырос на 25,2%, до 133,92 пункта. Показатель продолжает расти на протяжении двенадцати месяцев подряд.
Индекс физического объёма импорта товаров в Южную Корею вырос за год на 7,1% и составил 123,92 пункта.
Индекс импортных цен на товары составил 150,27 пункта, что на 39% больше по сравнению с октябрем 2020 года.